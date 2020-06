Tunisie – ARP : Annonce de la création d’une commission parlementaire sur “le conflit d’intérêts impliquant Fakhfakh”

Le député Iyadh Elloumi du parti Qalb Tounes a annoncé, ce jeudi, la création d’une commission parlementaire composée majoritairement de l’opposition pour enquêter sur “le conflit d’intérêts impliquant le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh”.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo, en marge d’une séance de dialogue avec le chef du gouvernement, à l’occasion des cent jours du gouvernement, Elloumi a indiqué que la commission d’enquête regroupe, actuellement, le président du bloc parlementaire Qalb Tounes, le président du bloc Coalition Al-Karama, quatre députés du bloc Qalb Tounes et deux députés du bloc Al-Karama.

Selon Elloumi, le bureau de l’ARP a été informé de la création de la commission et sera amené à en faire le constat et à la désignation du reste de ses membres parmi les autres groupes parlementaires et ce, selon le principe de la représentation proportionnelle.

Il a précisé qu’il sera le président de cette commission.

Pour sa part, Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounes a appelé le président de la République à reconsidérer son choix pour Elyes Fakhfakh à la tête du gouvernement, suite à son implication dans une affaire de suspicion de conflit d’intérêts.

Dans une déclaration de presse au siège du parlement au Bardo, en marge de la séance de dialogue avec le chef du gouvernement, Karoui a indiqué que le retrait de confiance de Fakhfakh n’est pas envisageable actuellement.

“Il faut attendre les résultats de l’enquête judiciaire et des travaux de la commission parlementaire à ce sujet”, a-t-il ajouté.

Pour le président de Qalb Tounes, “le chef du gouvernement doit se justifier et expliquer les circonstances de cette affaire, surtout que l’actuel gouvernement s’était présenté comme étant le gouvernement le plus intègre et celui qui allait combattre la corruption”.

Il a, toutefois, estimé que seule la justice est en mesure de trancher cette question, loin des procès d’intention dans les médias et les réseaux sociaux.