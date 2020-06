Espagne-Luka Romero, le plus jeune joueur de l’histoire à faire ses débuts en Liga

Le jeune joueur de Real Majorque Luka Romero est devenu, mercredi soir, le plus jeune joueur de l’histoire à faire ses débuts en Liga à 15 ans sept mois et six jours.

Surnommé le “Messi mexicain”, Romero a joué ses premières minutes en Liga contre le Real Madrid au Stade Alfredi di Stéfano dans le cadre de la journée 31 du championnat d’Espagne.

Il est entré en jeu à la 84e minute à la place d’Iddrisu Baba lors du match qui s’est soldé par une victoire des Blancs 2-0.

A 15 ans et 230 jours, Romero a battu le record que détenait Francisco Bao Rodriguez “Sanson” depuis plus de 80 ans, lui qui avait fait ses premiers pas en Liga avec le Celta Vigo le 31 décembre 1939 à 15 ans et 255 jours.

Né le 18 novembre 2004 à Durango au Mexique, Luka Romero dispose de la triple nationalité mexicaine, argentine, et espagnole.