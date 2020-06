Journée Olympique : Le CNOT fête les blouses blanches

La Journée olympique se déroule chaque année le 23 juin. Plus qu’une manifestation sportive, cette journée est organisée pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois piliers “bouger, apprendre et découvrir”.

Etant donné qu’elle représente une action de mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives à destination des sportifs et du grand le Comité national olympique tunisien a choisi de la fêter cette année sous le thème : «Journée Olympique 2020 – Les Blouses Blanches et la famille sportive, champions de la Nation».

Cet événement, qui est organisé par le CNOT en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Santé publique, se déroulera le mardi 23 juin au Centre culturel et Sportif à El Menzah VI.

Les festivités de cette célébration qui débuteront par le salut des drapeaux national et olympique sur les airs des deux hymnes officiels comporteront une cérémonie d’hommage en l’honneur des champions du sport et de la santé.

Des interventions auront lieu également autour des efforts nationaux de lutte contre la pandémie du virus Corona, dont celle de Nissaf Ben Alaya, sur le plan national de lutte contre le Covid-19 et celle de Monia Belkhiria, sur le protocole sanitaire concernant le secteur du sport, et celle de Hédi Ben Ahmed, sur la protection des athlètes pendant la période de résistance contre ce virus.

Un accord de partenariat sera signé en cette occasion entre le Ministère des Affaires de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Santé, le Comité National Olympique Tunisien et l’Organisation Mondiale de la Santé.

Il est à signaler qu’une exposition de photos sur l’histoire du mouvement sportif et olympique national Olympique sera organisée à l’occasion.