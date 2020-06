Temps partiellement nuageux sur tout le territoire . Le vent sera de secteur ouest au nord, au centre et au sud et sa vitesse variera entre 15 et 30km/h et atteindra les 40km/h près des côtes et sur les hauteurs.

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 28 et 33° dans les régions du sahel et entre 33 et 38° à l’intérieur du pays.