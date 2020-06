Tunisie : Rassemblement de protestation, mardi, devant le Palais de la Kasbah

La Coalition nationale pour le parachèvement du processus de la justice transitionnelle a annoncé qu’elle organise ce mardi un rassemblement de protestation “décisif” devant le Palais du gouvernement, à la Kasbah, pour “inciter le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, à activer la loi relative à la justice transitionnelle et à publier au JORT le rapport final de l’Instance Vérité et Dignité (IVD)”.

Lors d’une conférence de presse, lundi, à Tunis, la coalition, récemment formée, a expliqué que ce rassemblement vise aussi à mettre en application les décisions d’indemnisation et de réparation prises par l’IVD et cesser de retarder le traitement de ce dossier, précisant qu’ils tiennent à rencontrer le chef du gouvernement personnellement et sans aucun médiateur.

La coalition a, également, demandé au président de la République, Kaïs Saïed, de présenter des excuses aux victimes du despotisme au nom de l’Etat tunisien.

Selon Béchir Khélifi, ancien détenu politique et porte-parole de la coalition, “la précédente et l’actuelle présidence du gouvernement refuse de publier le rapport final de l’IVD au JORT pour que ce dernier n’ait pas un caractère juridique, regrettant que “la tyrannie de l’Etat à l’époque du président déchu était moins douloureuse que le comportement de l’Etat actuel qui fait des promesses sans les honorer, laissant les revendications des victimes lettres mortes”.

Pour sa part, Makrem Hajri, membre de la coalition, a indiqué que celle-ci regroupe des militants de toutes les tendances politiques et idéologiques (de gauche, nationaliste etc…), outre les familles des martyrs et blessés de la révolution, des résistants et des organisations, notamment la ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

La présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine, avait annoncé, le 31 décembre 2018, la fin du mandat de l’instance, soulignant avoir soumis le rapport final au président de la République de l’époque, feu Béji Caïd Essebsi, puis au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohammed Ennaceur, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.