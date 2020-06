Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages seront plus abondants sur l’ouest avec des pluies isolées.

Vent du secteur sud sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud fort près des côtes et au sud du pays et modéré à assez fort ailleurs.

Mer assez agitée sur le nord et agitée ailleurs.

Températures en hausse. Elles seront comprises entre 28 et 32°C sur les côtes Est et hauteurs et entre 33 et 38°C ailleurs. Elles peuvent atteindre 42°C avec coups de sirocco.