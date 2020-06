Noureddine Erray reçoit l’ambassadeur de la Corée du Sud à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur de la Corée du Sud à Tunis, Cho Koo-Rae.

Erray a, à cette occasion, salué le niveau privilégié des relations de coopération unissant les deux pays amis, exprimant sa reconnaissance au soutien apporté par la Corée du Sud à la Tunisie pour faire face aux défis économiques et de développement actuels.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a mis en avant les aides fournies par la Corée du Sud, “ce pays ami de la Tunisie en matière de lutte contre le Covid-19”, se félicitant de la réussite des deux pays à maîtriser la pandémie.

Erray a appelé les entreprises et les hommes d’affaires de la Corée du Sud à intensifier leurs investissements en Tunisie et à développer la coopération économique et commerciale, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée tels que les technologies de l’information et de la communication.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les efforts déployés par la Tunisie pour réaliser la transition économique et effectuer les réformes structurelles nécessaires afin d’améliorer le climat des investissements.

La Tunisie, a-t-il encore indiqué, œuvre à encourager ses partenaires parmi les pays asiatiques amis, notamment la Corée du Sud, à bénéficier de l’emplacement stratégique de la Tunisie pour élargir les domaines de la coopération triangulaire en Afrique.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Corée du Sud a souligné l’engagement de son pays à appuyer les efforts déployés par la Tunisie sur plus d’un plan afin de promouvoir son économie et attirer les investissements.

“La Corée du Sud est déterminée à diversifier les différents aspects de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, à l’instar de l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l’enseignement et la formation”, a-t-il dit.