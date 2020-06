Tunisie : Elyes Fakhfakh reçoit les membres du Conseil supérieur de la magistrature

L’indépendance de la Justice et la nécessaire complémentarité entre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et le ministère de la Justice ont été au centre d’une rencontre tenue, lundi, au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh et le président du CSM, Youssef Bouzakher, en présence de membres du conseil et de la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi.

Lors de cette rencontre, le Chef du gouvernement a souligné l’importance du rôle joué par le CSM dans le renforcement de l’indépendance de la magistrature, affirmant la nécessité de ” réunir toutes les conditions favorables à une magistrature indépendante en renforçant ses moyens et en développant ses infrastructures “.

Fakhafakh a, par ailleurs, mis en exergue la complémentarité entre le rôle du CSM et celui du ministère de la justice, étant l’autorité gouvernementale chargée de l’organisation de la justice.

De son côté, Bouzakher a indiqué que ” cette rencontre était l’occasion d’affirmer les liens entre les différentes autorités. Elle était aussi pour le CSM l’occasion d’exprimer son attachement à la coopération dans ce domaine, dans le respect des principes de la démocratie “.