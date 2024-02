Opportunités d’Emploi : L’Agence immobilière agricole lance un concours

L’Agence Immobilière Agricole prévoit d’ouvrir un concours externe pour le recrutement de :

Un Administrateur

Un Technicien en Géomatique

Un Administrateur Assistant

Tous les candidats doivent d’abord s’inscrire sur le site des concours www.concours.gov.tn.

Chaque candidat, après avoir constitué son dossier de candidature, doit soit le déposer directement au bureau du greffe central, soit l’envoyer par courrier express ou recommandé avec accusé de réception à l’Agence Immobilière Agricole, 140 Rue de la Liberté, Le Bélvédère, 1002 Tunis, en indiquant obligatoirement le code du concours sur l’enveloppe (Technicien 01/2023).

Le dossier de candidature doit comprendre :

Une demande de candidature au nom du Directeur Général de l’Agence Immobilière Agricole.

Un formulaire de candidature extrait du site des concours : www.concours.gov.tn.

Une copie de la carte d’identité nationale.

Un curriculum vitae incluant précisément l’adresse complète du candidat et son numéro de téléphone.

Une copie du diplôme requis, attestée par la délégation régionale de l’éducation dans le cas où le candidat a obtenu ce diplôme auprès d’établissements universitaires privés.

Un certificat d’inscription en tant que demandeur d’emploi délivré par l’Office de l’emploi et du travail indépendant, datant de moins de 3 mois à la date de clôture des candidatures, et comprenant la date de la première inscription pour les candidats de plus de 40 ans, à condition que le candidat n’ait pas dépassé l’âge de 45 ans au 1er janvier 2023.

Lieu de dépôt des candidatures : 140 Rue de la Liberté, 1002 Tunis.

Date de clôture du concours : 29-02-2024.