Nouvelle section de l’association tunisienne des troubles d’apprentissage à Ben Guerdane pour la prise en charge de 300 enfants autistes

Une nouvelle section de l’association tunisienne des troubles apprentissage a ouvert ses portes à Ben Guerdane pour la prise en charge de 300 enfants autistes qui sont privés d’assistance et de suivi, a indiqué dimanche Mohamed Sendi, président de l’association.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que cette initiative a pour objectif de répondre aux appels lancés par les enseignants et spécialistes dans la région et venir en aide aux enfants marginalisés qui souffrent de troubles et de difficultés d’apprentissage, en particulier les enfants autistes .

Sendi a précisé que les parents des enfants autistes ignorent les activités et prestations destinées à ces enfants et les différentes méthodes appliquées permettant leur intégration au sein de la société, ajoutant que des actions de sensibilisation seront menées au profit des parents pour les soutenir et les impliquer à l’éducation des enfants souffrant de difficultés d’apprentissage.

Des sessions de formation seront organisées par l’association au profit des enseignants afin faciliter la scolarisation des enfants autistes à travers des moyens éducatifs et d’information adaptés, selon le degré et les formes de troubles.

Deux nouvelles sections de l’association seront ouvertes prochainement dans les gouvernorats de Gafsa et Zaghouan a-t-il affirmé.

A noter que la section de cette association à Ben Guerdane dispose de pédagogues, de psychologues, d’orthophonistes et de spécialistes en réeducation motrice.