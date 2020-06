Tunisie – Covid-19 : Plus de 24 mille Tunisiens rapatriés entre mars et mai 2020

Depuis le 21 mars jusqu’au 29 mai 2020, 24 812 ressortissants tunisiens ont été rapatriés dont 17 802 par voie aérienne et 7010 par voie terrestre. A leur arrivée, ils ont été soumis à l’isolement sanitaire hébergés dans espaces aménagés aux frais de l’Etat tunisien.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère des Affaires étrangères affirme que malgré certaines difficultés logistiques et les lourdes charges financières, la Tunisie a réussi l’opération de rapatriement tout en œuvrant à préserver la sécurité sanitaire en Tunisie dans un contexte international exceptionnel.

Et d’ajouter que depuis l’apparition de la maladie la Tunisie n’a pas tardé à prendre des mesures strictes à l’instar de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, tout en renforçant la prise en charge des Tunisiens établis à l’étranger et en redoublant d’effort pour assurer le rapatriement des milliers de personnes bloqués à l’étranger parmi les non résidents ainsi que des étudiants et des résidents ayant perdu leur emploi dans les pays d’accueil.

Le département fait observer dans son communiqué que la Tunisie compte parmi les rares pays ayant accordé un intérêt tout particulier au rapatriement de ses ressortissants.

Des contacts intensifs et continus ont été établis par les missions diplomatiques et consulaires qui ont assuré la prise en charge des tunisiens concernés par le rapatriement et une coordination au plus haut niveau a été assurée avec les autorités compétentes dans plusieurs pays frères et amis.

Malgré les pressions sur le budget de l’Etat, le gouvernement tunisien a mobilisé des fonds supplémentaires estimés à un million de dinars au profit des missions diplomatiques et consulaires, dans le cadre des aides destinés aux Tunisiens exposés à des difficultés financières et sociales.

Il convient de rappeler que l’Instance nationale de lutte contre le Covid a annoncé lundi qu’à partir du 4 juin, les Tunisiens qui rentrent au pays soumis à un isolement sanitaire de sept jours dans un hotel à leurs propres frais et de 7 jours supplémentaire de suivi médical strict.