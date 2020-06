Tunisie : Le Ppdu demande de dévoiler la teneur des entretiens avec la partie militaire américaine

Le parti des patriotes démocrates unifié (Ppdu) a averti lundi de “la gravité” des déclarations du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) sur la Tunisie et dénoncé les “tentatives des Etats-Unis de violer la souveraineté nationale”.

Dans une déclaration rendue publique, lundi, Le Ppdu demande au président de la République et au ministre de la Défense de dévoiler la teneur des entretiens avec la partie militaire américaine et de prendre une position garantissant la non exploitation du territoire tunisien pour commettre des actes d’agression contre la Libye.

Le Ppdu “condamne vivement” le comportement du président du parlement Rached Ghannouchi et de son parti (Ennahdha) pour leur alignement “excessif” sur les positions de l’axe Qatar-Turquie soutenu par les Etats-Unis dans le conflit en Libye.

Un alignement auquel s’opposent certaines personnalités et partis tunisiens en faisant appel à l’axe Emirats arabes unis- Arabie saoudite avec pour conséquences d’entrainer la Tunisie dans un conflit servant des intérêts colonialistes, déplore le Ppdu.

Le Ppdu fait part également de sa “vive préoccupation quant à la performance terne et floue du président de la République dans le domaine de la politique étrangère et l’invite à adopter des positions claires défendant les intérêts de la Tunisie et des Tunisiens et oeuvrant pour des relations pacifiques avec tous les pays voisins.

Le parti condamne aussi la course effrénée des forces impérialistes et des axes régionaux qui leur sont fidèles à faire perdurer le conflit dans leur propre intérêt et aux dépens des intérêts du peuple libyen.

Il rappelle ses positions appelant à la cessation immédiate des hostilités en Libye et à un dialogue entre les antagonistes libyens pour garantir la souveraineté de la Libye et la liberté pour son peuple.

Le ministère de la Défense a indiqué dans un communiqué rendu public le 28 mai dernier que le ministre de la Défense, Imed Hazgui a eu un entretien téléphonique avec le chef de de l’Africom, Stephen Townsend. L’entretien a porté sur “la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer”.

L’ambassade des Etats-Unis à Tunis a publié samedi dernier des précisions sur le communiqué de presse rendu public vendredi 29 mai 2020 par l’Africom au sujet de la “brigade d’assistance aux forces sécuritaires”. Il y est expliqué qu’il s’agit “d’une simple unité de formation dans le cadre d’un programme d’assistance militaire, qui n’implique en aucun cas des forces militaires de combat”.