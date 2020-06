Club Africain : La commission de sauvetage crée un “front de salut” et pousse le comité directeur vers la sortie

La “commission de sauvetage” du Club africain, qui englobe nombre de comités de supporters en Tunisie et à l’étranger, a annoncé lundi la création d’un front de salut du club et son intention de former une commission juridique indépendante chargée de l’examen détaillé des dossiers impliquant le club tunisois et de poursuivre toute personne ayant porté atteinte aux ressources voire à l’image du club.

Ladite commission a, également, accordé un délai de 7 jours aux membres ainsi qu’au président de l’actuel comité directeur pour présenter leurs démissions.

Dans son communiqué, la commission de sauvetage du club de Bab Jedid s’est, par ailleurs, réservée le droit de défendre le club par tous les moyens légitimes, garantis par la Constitution et de procéder par toutes les formes de protestation pacifique.

Elle appelle, en outre, les autorités exécutives et sécuritaires à assumer leur responsabilité vis-à-vis de la colère qui alimente les supporters clubistes dans les différentes régions du pays, mettant en garde contre les éventuelles conséquences d’une non réactivité des parties concernées face à l’urgence de la situation.

Le Club africain avait, rappelle-t-on, lancé la veille la vente des abonnements au titre des saisons 2018/2019 et 2019/2020.