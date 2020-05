Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 290 MD

Des marchandises de contrebande d’une valeur de 290 mille dinars (MD) ont été saisies par les brigades de la garde douanières à Sousse, Sfax, Skhira, Gabès et Kélibia, a indiqué la Douane tunisienne dans un communiqué publié samedi à Tunis.

Il s’agit de 300 montres de contrefaçon en plus de 1415 grammes de faux bijoux et de pièces électroniques pour téléphones portables, des cigarettes, des piles sèches et des rasoirs et aussi des et vêtements prêts-à-porter, d’une valeur de 60 mille dinars et des pneus.