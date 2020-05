Football : Le Club Africain lance à partir de lundi la vente des cartes d’adhérents

Le Comité directeur du Club Africain (ligue 1 tunisienne) annonce vendredi soir dans un communiqué, qu’il a été décidé de lancer la vente des cartes d’adhérents pour les saisons 201/2019 et 2019/20 et ce à partir du lundi 15 juin au Parc A tous les jours de 10h00 à 15h00 sauf samedi et dimanche, dans un guichet réservé à la vente Le Club Africain rappelle que seuls, les détenteurs de la nouvelle carte d’adhérent selon l’article 13 des statuts généraux, auront le droit d’assister aux assemblées générales

Le club de bab Jedid ajoute que l’Assemblée générale évaluative sera fixée dès que le commissaire au compte aura achevé le bilan financier de la saison 2018/2019 dans un délai qui ne devra pas dépasser le mois de septembre 2020 soit la fin de la saison actuelle 2019/2020 et avant le coup d’envoi de la prochaine saison (2020/2021).

Les dirigeants clubistes indiquent également que la date de l’assemblée générale évaluative aura lieu à la fin de la saison actuelle et avant la prochaine mais ne dépassera pas la date du 30 septembre et qu’il sera procédé à cette occasion à la lecture.des bilans financiers des saisons 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.

Par ailleurs l’assemblée générale extraordinaire pour la modification de certains articles des statuts du club, devrait se tenir au courant du mois de septembre prochain ajoute le Club Africain qui a lancé un appel à ses supporters à venir nombreux acheter les cartes d’adhérents en cette année de célébration du centenaire du club , tout en respectant la distanciation et en portant le masque.