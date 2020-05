Tunisie : Un nourrisson retrouvé mort dans un accident de la route à Jendouba

Un grave accident de la circulation sur la route nationale no 6 entre Jendouba et Bousalem au niveau de la région de “Ma’arif”, a entraîné la mort d’un bébé de 4 mois et de sa grand-mère. Six autres personnes ont été blessées rapporte Jawhara Fm.

L’accident a eu lieu entre trois véhicules légers qui sont entrés en collision dans la région de Ma’arif. Les agents de la protection civile sont intervenus et ont transporté les blessés à l’hôpital régional de Jendouba où les premiers soins ont été fournis.

Une source médicale a décrit l’état de santé de trois patients comme étant critiques.