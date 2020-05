Manouba – Covid 19 : les résultats des tests de dépistage rapide effectués sur 60 cadres éducatifs sont négatifs

Les résultats des tests de dépistage rapide du covid 19 effectués sur 60 cadres éducatifs au centre régional de la formation et développement des compétences à la Manouba sont négatifs, a déclaré la directrice régionale de la santé à la Manouba, Imene Souissi à la correspondante de la TAP dans la région.

Elle a précisé que l’opération de dépistage effectué sur des enseignants appartenant à des établissements hors du gouvernorat de la manouba a démarré aujourd’hui et englobera demain mercredi, le cadre éducatif dans les établissements relevant de ce gouvernorat dont le nombre est estimé à 100 en plus de 50 élèves du baccalauréat et ce , avant la rentrée scolaire le 28 mai prochain.

Le commissaire régional de l’éducation, Foued Letaief, a indiqué que cette campagne, organisée par la commission régionale de la santé composée de cadre médical et paramédical, la direction de la médecine scolaire et universitaire relevant de la direction régionale de la santé est menée parallèlement avec la préparation de la rentrée scolaire exceptionnelle au profit de 4830 élèves et 1400 cadres éducatifs dans le gouvernorat de la manouba.

Les préparatifs de la rentrée scolaire ont démarré avec une large campagne de nettoyage et de désinfection dans tous les lycées secondaires publics (17) et privés (9) et les mesures sanitaires de distanciation seront respectées (12 élèves par classe).