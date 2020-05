Football : Seuls les clubs de L1 et quatre clubs de L2 reprendront les entrainement

La fédération tunisienne de football (FTF) indique, mardi, que seuls les clubs de la Ligue 1 et quatre clubs de la Ligue 2 sont autorisés jusqu’à présent à reprendre les entraînements, et ce conformément à la décision des autorités compétentes qui a autorisé les clubs professionnels à reprendre les entrainements individuels puis collectifs selon un calendrier précis et des conditions spéciales.

Les quatre clubs de la Ligue 2 concernés sont l’AS Rejiche, l’EGS Gafsa, l’Olympique de Béja et l’O.Sidi Bouzid, rappelle la FTF, sur sa page officielle facebook.

“La fédération a élaboré un guide des procédures sanitaires adapté à la situation actuelle et toute association ayant l’intention de reprendre les entrainements doit s’y conformer”, précise la FTF.

L’instance fédérale invite d’autre part les clubs à envoyer le calendrier et les lieux des entrainements, les noms des joueurs et des staffs concernés, toutes les données concernant l’organisation et la logistique et les noms des personnes autorisées à accéder aux espaces ouverts ou fermés du stade ou de l’hôtel.

La FTF souligne également que toutes les données sont susceptibles d’être mises à jour et modifiées, suivant les nouvelles données sanitaires et conformément à la politique de l’Etat de lutte contre la pandémie de Covid-19.

La fédération a par ailleurs publié son propre Guide sanitaire et la stratégie à suivre pendant la reprise de la compétition.

A l’arrêt depuis mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus, le championnat national devrait reprendre en août prochain avec des matches joués dans les stades du Grand Tunis et à huis clos, tout en mettant les joueurs et les staffs techniques en confinement.