Tunisie – ARP : Plénière le 3 juin pour l’examen de la motion du PDL et la diplomatie parlementaire

Le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a décidé la tenue, le 3 juin prochain, d’ une plénière pour l’examen de la motion du Parti destourien Libre (PDL).

La diplomatie parlementaire, en rapport avec la situation en Libye, figure, également à l’ordre du jour.

la décision d’organiser une plénière intervient suite à la présentation, par le groupe PDL au parlement, d’un projet de motion qui rejette toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes et dénonce les positions émises par certains blocs sur la diplomatie parlementaire et les développements en Libye, lit-on dans un communiqué de la présidence du parlement.

Réunis ce vendredi, les membres du bureau de l’ARP ont pris connaissance des dernières nouvelles concernant le sit-in observée par les membres du groupe PDL au bâtiment annexe du parlement.

A ce propos le secrétaire général du parlement Adel Hanachi a affirmé qu’une équipe d’urgence a été dépêchée sur le lieu du sit-in pour secourir l’un des députés dont l’état de santé s’est dégradé jeudi.

Cité dans le communiqué, le président du parlement Rached Ghannouchi a mis l’accent sur le souci de la présidence du parlement de fournir des conditions aux députés sit-inneurs. Il a, à nouveau, appelé à l’apaisement et au dialogue ainsi qu’a la nécessité de placer l’intérêt général au dessus de toute considération en évitant les tiraillements et en faisant prévaloir l’unité et la solidarité pour faire face aux difficultés que connait le pays en raison des répercussions du covid-19.

Au cours de la réunion, l’assesseur du président du parlement chargé de la relation avec le gouvernement et la présidence de la République Abdellatif Aloui a présenté un exposé sur la réunion de coordination avec la présidence du gouvernement, mettant en avant le besoin de davantage de solidarité et de coopération concernant les séances de dialogue et l’organisation des questions orales et écrites l’ Le bureau de l’ARP avait décidé, le 14 mai courant, de se réunir avec le gouvernement pour fixer la date des séances de dialogue y compris celles relatives à l’évaluation des cent jours du gouvernement Elyès Fakhfakh.

Le groupe PDL au parlement observe, depuis le 13 mai en cours, un sit-in pour réclamer l’audition du président du parlement au sujet de ses liens et contacts non annoncés avec, notamment, le président turc Recep Tayyip Erdogan.

A noter sur le même sujet, que jeudi, quatre groupes parlementaires ont appelé dans une déclaration commune au respect des usages diplomatiques. Ils ont insisté sur l’importance d’éviter toute interférence avec les autres pouvoirs et de ne pas impliquer le parlement dans la politique des axes, conformément aux constantes de la diplomatie tunisienne.

Les groupes en question (Qalb Tounès, La Réforme, Tahya Tounès et Al Mostaqbal) ont jugé nécessaire de soumettre cette question en plénière pour discussion.