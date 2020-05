Tunisie : Rached Ghannouchi porte plainte

La dirigeante d’Ennahdha, Yamina Zoghlami, a déclaré dans un post Facebook que le président du Parlement et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, avait récemment été attaqué dans le but de lui attribuer des accusations de vol et d’enrichissement illicite sans fournir de preuves.

Zaghlami a confirmé que Rached Ghannouchi a officiellement déposé jeudi 21 mai 2020 un certain nombre d’affaires pénales contre certaines personnes et institutions qui ont délibérément répandu des rumeurs et des mensonges.