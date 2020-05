L’institut national de la météorologie a indiqué que des pluies s’abattront sur le nord, ce mardi 19 mai 2020.

Le vent sera de secteur Nord assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur l’extrême sud, faible à modéré ailleurs.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 17 et 23°C sur le nord et le centre et entre 27 et 35°C sur le sud.