Tunisie : Al Badil se dit victime de campagnes diffamatoires et calomnieuses

Le parti Al Badil affirme que les informations relayées par certains sites sur la participation de ses députés à des manigances politiques et parlementaires sont purement inventées.

Dans une déclaration rendue publique dimanche 17 mai, Al Badil se dit “surpris pas ces informations et rejette ces allégations qui ne font qu’embrouiller la scène politique et parlementaire fragile”.

Al Badil dénonce “les campagnes diffamatoires et calomnieuses menées par des parties déloyales et antipatriotiques”, annonçant qu’il se réserve le droit d’introduire une action en justice contre toute personne qui s’aviserait de dénigrer le parti et de propager des rumeurs à son sujet.

Le parti dit “condamner toutes les manœuvres douteuses ainsi que certaines forces anarchistes, obscurantistes et extrémistes poussant vers le chaos, la destruction et l’instabilité des institutions de l’Etat”.

Il appelle le Parlement à instituer des initiatives législatives pour la moralisation de la vie politique et la condamnation des accusations d’apostasie et les appels à la violence sous toutes ses formes afin d’éviter au pays le retour de la violence et du terrorisme.