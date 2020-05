Temps parfois nuageux avec pluies faibles sur le nord, parfois nuageux sur le reste du pays.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Températures maximales seront comprises entre 24 et 27°C sur les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 44°C ailleurs avec coups locaux de sirocco.