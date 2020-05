Elyes Fakhfakh se réunit avec les chefs de partis et groupes parlementaires de la coalition gouvernementale

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s’est réuni, jeudi, avec les chefs de partis et groupes parlementaires de la coalition gouvernementale.

La rencontre a eu lieu lors d’un repas d’Iftar organisé au palais du gouvernement à la Kasbah. Il a été l’occasion de débattre de la situation générale dans le pays, a indiqué, vendredi, un communiqué de la présidence du gouvernement.

L’accent a été mis à cette occasion sur l’importance de la coalition gouvernementale et la nécessité d’œuvrer à renforcer la concertation et la coopération dans le cadre de cette coalition, souligne le communiqué. Le but étant “de renforcer la stabilité et garantir un climat propice pour engager des réformes et faire face aux grands défis auxquels est confronté la Tunisie au vu des conséquences de la crise sanitaire en lien avec le Covid-19 et les enjeux qui se posent sur la scène internationale”.

Ont pris part à ce repas de rupture du jeûne, le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Mohamed Abbou, le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui, le président du mouvement Tahya Tounes, Youssef Chahed et le président du groupe parlementaire Réforme nationale Hassouna Nasfi.