La Poste tunisienne appelle ses clients de ne pas divulguer leurs données personnelles

La Poste tunisienne a averti mardi, dans un communiqué, certains de ses clients, qui ont reçu des courriels usurpant l’identité de la poste, afin d’obtenir leurs données personnelles, de ne pas répondre à ces messages suspects. La PT a appelé ne pas divulguer les données personnelles, notamment celles liées à leurs transactions financières, soulignant qu’elle n’utilisait que son email officiel, tnpost.tn @ … ou poste.tn @ … pour traiter avec les clients.

Elle a rassuré que toutes les transactions financières effectuées par la poste sont sécurisées, précisant qu’il est possible de se rendre au bureau de poste le plus proche ou d’appeler le centre d’appels 1828 pour de plus d’informations et demandes de renseignements.