Entretien à la chaine France 24 : La Tunisie a réussi à maîtriser en grande partie la propagation du coronavirus (Elyes Fakhfakh)

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a indiqué mardi soir que la Tunisie a réussi à maîtriser en grande partie, la propagation du nouveau coronavirus, notant qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré durant ces deux derniers jours.

Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne télévisée France 24, Fakhfakh a souligné que les tunisiens se sont engagés à contenir la pandémie qui a fait 45 morts selon les récentes statistiques du ministère de la santé, affirmant que le gouvernement a tenu compte en priorité de la santé des citoyens malgré les lourdes répercussions socio-économiques du confinement sanitaire général.

Dans le même contexte le chef du gouvernement a précisé que le gouvernement continuera d’imposer le confinement sanitaire obligatoire pour toutes les personnes venant de l’étranger jusqu’au 14 juin.

Il a expliqué dans ce cadre, que les mesures du confinement sanitaire obligatoire en Tunisie ont été appliquées récemment à près de 14 mille personnes de retour en Tunisie, en vue de réduire la propagation de la pandémie.

Evoquant les réformes qui seront introduites prochainement par le gouvernement, Fakhfakh a souligné qu’elle visent principalement, l’éradication de la pauvreté, la relance de l’économie et le changement du modèle actuel de développement en faveur d’un autre modèle plus juste et plus efficace, outre le soutien des entreprises économiques en difficulté à travers le rééchelonnement des dettes et des mesures d’aide et de soutien.