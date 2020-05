FTF – prolongation de la saison : les contrats des joueurs prolongés au 30 septembre prochain

Le bureau fédéral de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) a décidé de prolonger les contrats des joueurs qui expirent fin juin au 30 septembre prochain, et ce en raison du report de la reprise du championnat de Ligue 1 au mois d’août.

Dans un communiqué publié dimanche, la FTF précise qu’à la suite du prolongement de la saison sportive jusqu’à septembre prochain, les contrats des joueurs professionnels vont être automatiquement prolongés à septembre tout en gardant la moitié des avantages stipulés dans les contrats.

Concernant les contrats qui expirent dans un an, le bureau fédéral recommande aux joueurs de réduire à moitié leurs salaires jusqu’à septembre 2020 à condition qu’ils percoivent la totalité de leurs salaires jusqu’au mois de février et au moins la moitié des salaires entre mars et juin.

Quant aux entraineurs, la FTF recommande de baisser leurs salaires jusqu’à 50 pc entre mars et juin 2020 à condition qu’ils s’acquittent de la totalité de leurs salaires jusqu’à février dernier.

La FTF annonce d’autre part que la première période du mercato aura lieu entre le 1er octobre et le 15 septembre, tandis que la deuxième période des transferts débutera le 25 janvier et s’étalera sur 6 semaines et pourra également s’adapter aux périodes de qualification des joueurs fixées par la Confédération africaine de football.

S’agissant des contrats signés avec de nouveaux clubs, ils ne pourront être validés par la commission fédérale spécialisée qu’à partir du 1er d’octobre. En attendant, les joueurs restent à la disposition de leurs anciens clubs jusqu’à septembre prochain.

Les mêmes dispositions s’appliquent sur les joueurs étrangers dont les contrats prennent fin en juin prochain, après autorisation de la fédération internationale de football (FIFA) et sur les joueurs de la Ligue 2.

Il a été également décidé de créer une commission spéciale pour l’examen de toutes les décisions et les questions relatives à cette période exceptionnelle engendrée par la pandémie du coronavirus.

Cette commission qui entamera ses fonctions lundi, est composée de MM. Wassef Jlaiel, Hamed Mahrebi, Amine Mougou, Mohamed Hichem Dhib et Ibrahim Abid.