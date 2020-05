Tunisie : Le passage de classe dans les collèges et lycées pilotes conditionné

Pour la première fois et d’une manière exceptionnelle, le passage de classe dans les collèges et lycées pilotes sera tributaire de l’obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 au lieu de 13 dans les collèges et 12 dans les lycées et d’une moyenne arithmétique dans les matières de base de 10 sur 20 au lieu de 12 dans les collèges.

Selon une note adressée jeudi par le ministère de l’éducation aux commissaires régionaux, les décisions des conseils de classe dans les collèges et lycées secondaires publics et privés ont été aussi modifiées exceptionnellement.

Ainsi pour réussir par mérite, l’élève doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour bénéficier des conditions de rachat, l’élève doit avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 8,5 sur 20 outre d’autres conditions qui seront détaillées ultérieurement dans une circulaire relative aux décisions des conseils de classes.

La moyenne générale est calculée en multipliant par deux la meilleure moyenne obtenue entre les deux premiers trimestres, plus la moyenne inférieure, divisées par trois.

S’agissant de l’orientation scolaire, les élèves de la première année et de la deuxième année secondaire peuvent effectuer leur choix en ligne à travers le site https//parent.education.tn à partir du 18 mai 2020 ou s’adresser directement à leurs établissements scolaires en cas de besoin avant la fin du mois de mai en cours sachant que des émissions télévisées sur l’orientation scolaire seront diffusées sur la chaine éducative afin d’aider les élèves à faire leur choix.

Pour ce qui est des examens nationaux, l’examen de fin de l’enseignement de base général et technique (9ème année) aura lieu les 2 et 3 juillet prochain et les épreuves porteront sur les chapitres étudiés lors des deux premiers trimestres uniquement.

Les élèves du baccalauréat reprendront, quant à eux, les cours du 28 mai au 23 juin 2020 pour terminer leurs programmes sans être évalués.

Ils passeront les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat les 8, 9, 10, 13, 14 et 15 juillet tandis que ceux qui seront ajournés passeront leurs épreuves de la session de contrôle les 27, 28, 29 et 30 juillet 2020.

Les épreuves du bac blanc ont été supprimées tout comme la majorité des épreuves pratiques. Seulement quelques-unes ont été maintenues comme l’algorithmique, la programmation et les technologies de l’information et de la communication pour la section informatique, l’épreuve pratique et l’épreuve orale pour la section sport et les matières optionnelles pour le lycée pilote des arts d’El Omrane.