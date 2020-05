Covid-19 – confinement ciblé : Réunion axée sur la préparation de la reprise universitaire

Une réunion tenue jeudi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique selim choura et le ministre des affaires locales Lotfi Zitoun, a été axée sur les moyens d’assurer une désinfection des établissements universitaires ainsi que les foyers et les restaurants universitaires, avant la reprise des cours.

Les deux parties ont également souligné l’impératif de relancer l’accord de coopération visant à mettre en place un partenariat entre les municipalités et les établissements de formation en ingénierie et les instituts supérieurs des études technologiques concernant les priorités détectées dans les régions en matière de formation, de recherche et de rénovation.

la réunion a permis également de décider la création d’un comité de réflexion composé d’enseignants chercheurs pour soutenir les efforts du ministère des affaires locales en matière de développement de ses programmes stratégiques.