Les masques chirurgicaux à usage unique sont disponibles dans la plupart des pharmacies privées du Grand-Tunis

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi, la disponibilité des masques chirurgicaux à usage unique dans la plupart des pharmacies privées du Grand-Tunis (les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous), à l’exception de 5 d’entre ces officines, encore dans l’attente de l’arrivée de leurs commandes.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère de la Santé a indiqué que le prix du masque chirurgical à usage unique a été fixé à 500 millimes depuis le 3 mai auprès des pharmacies de garde ouvrant les dimanches et des grossistes, et auprès du reste des pharmacies depuis le 4 mai courant, et ce, à la suite d’inspections effectuées à 69 pharmacies privées par la direction de l’inspection et du contrôle relevant du ministère.

La même source a ajouté que la plupart des pharmaciens avaient appliqué le tarif de 500 millimes fixé pour les masques sanitaires acquis avant la date de fixation des prix, et qui avaient été vendus à des prix compris entre 1 000 et 2 200 millimes.

Le ministère de la Santé a rappelé aux pharmaciens l’impératif de respecter les dispositions de la circulaire émise à cet effet par le ministère du commerce, en attendant la commercialisation des masques multi-usage, conformes aux spécifications du cahier des charges.