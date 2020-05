Premier league anglaise (Coronavirus) : Sergio Agüero craint pour une éventuelle reprise du championnat

L’attaquant international argentin de Manchester City Sergio Agüero, n’a pas caché sa crainte concernant une possible reprise de la Premier League anglaise de football, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“La majorité des joueurs ont peur car ils ont de la famille, des enfants, des bébés ou des parents. Moi j’ai peur, et je suis seulement avec ma compagne, je n’ai aucun contact avec d’autres personnes. Je reste chez moi tout le temps. Tu peux contracter ce virus sans même le savoir, alors il faut faire attention”, a prévenu l’Argentin pour l’émission sportive espagnole El Chiringuito.

Liverpool a dominé outrageusement le championnat depuis le début de la saison, avec 25 points d’avance sur Manchester City qui compte un match en moins.

Agüero (31 ans, 23 matchs et 16 buts en Premier League cette saison), qui a fait la Une des tabloïds anglais, revient sur l’appréhension du joueur, dont le retour à l’entraînement, et pense que ses coéquipiers et lui seront “très nerveux” et “très prudents” au moment de se retrouver.

La Premier League pourrait reprendre le 8 juin, à huis clos, et s’achever le 27 juillet, selon la presse britannique.