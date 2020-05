Kébili-Covid19 : Don d’équipements et moyens de protection à l’hôpital régional

L’hôpital régional de Kébili a reçu, vendredi, des équipements et des moyens de protection au profit des cadres médicaux et paramédicaux offerts par le bureau de l’organisation internationale ” Islamic Relief ” à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur du bureau de l’organisation à Tunis, Ghassen Alimi indique que cette initiative intitulée ” Tous ensemble contre le coronavirus ” s’inscrit dans le cadre de la participation de l’association à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19.

Le don comporte une quantité de masques, bavettes et gants médicaux en plus de combinaisons de protection et de produits de nettoyage et de désinfection, précise le responsable.

Selon la même source, l’initiative ” Ensemble luttons contre le coronavirus ” a été lancée le 27 avril 2020 et a pour objectif de soutenir les hôpitaux régionaux avec des équipements de protection. Elle est menée en coordination avec le ministère de la Santé et la commission nationale de collecte des dons.