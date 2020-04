Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 27 avril 2020

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants, l’après-midi, sur le nord et le centre avec quelques pluies isolées et temporairement orageuses.

Possibilité de chutes de grêle par endroits Vent de secteur Ouest sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

La mer sera houleuse dans le golfe de Gabès et peu agitée ailleurs. Les températures maximales comprises entre 22 et 27 degrés dans le nord et le centre et les régions côtières de sud, voisines de 20 degrés dans les hauteurs et entre 26 et 31 degrés ailleurs.