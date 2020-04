Tunisie – Covid-19 : près de 16 milles moyens de transports confisquées entre le 24 mars et le 26 avril

Durant la période entre le 24 mars et le 2 6 avril courant, les unités de la Garde nationale ont retiré 15803 permis de conduire et 15718 cartes grises et confisqué 262 moyens de transport pour non respect des mesures de confinement et du couvre-feu.

Le porte-parole de la Garde nationale Houssem Jebabli a indiqué que rien durant la journée de dimanche 285 permis de conduire et 285 carte grise ont été retirés en plus de la saisie d’un automobile.

Concernant le non respect des mesures administratives, Jebabli a assuré que jusqu’à dimanche, 715 personnes ont été placées en garde à vue pour non respect des mesures d’isolement sanitaire.

A noter, aussi, que 402 personnes sont été verbalisées et 151 autres placées en détention pour non respect de la mesure temporaire de fermeture des commerce.

La même source ajoute que 298 commerces ont été fermés et 418 personnes placées en garde à vue pour transgression du couvre-feu.