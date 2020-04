Espagne : Accord sur l’avenir du football après la crise du Covid-19

Après huit heures de réunion, la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), La Liga et le Conseil supérieur du sport (CSD) ont trouvé un accord sur l’avenir du football espagnol en pleine crise du coronavirus.

Le président de La Liga, Javier Tebas, le président de la RFEF, Luis Rubiales, la présidente du CSD, Irene Lozano, ont tenu, samedi et dimanche, une réunion au Palais Viana à Madrid et se sont mis d’accord sur plusieurs points pour sortir de la crise actuelle liée à la propagation du coronavirus dans le pays, annonce le CSD.

“Le CSD, la RFEF et La Liga ont tenu une réunion pour objectif de prendre en charge la situation que la crise du Covid-19 a causée sur le football et le sport espagnol”, précise le Conseil.

“Les participants – Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas – ont discuté pendant huit heures de manière ouverte, honnête et constructive. Un accord a été trouvé et couvre les principaux aspects qui touchent le football espagnol dans le contexte de la crise sanitaire”, ajoute la même source sans fournir davantage de détails sur l’accord.

A cette occasion, le CSD a tenu à remercier La Liga et la RFEF pour leur générosité et volonté à parvenir à des accords et de continuer à travailler à court, moyen et long terme pour construire l’avenir du football espagnol après la pandémie.

Plus de 20.000 personnes sont décédées en Espagne des suites du coronavirus. Toutes les activités sportives sont suspendues dans le pays depuis mi-mars.