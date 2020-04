Coronavirus : L’Italie salue le haut niveau de compétence de l’équipe médicale militaire tunisienne

Le directeur général du complexe hospitalier de la ville italienne de Brescia en Lombardie, Marco Trivelli, a loué le haut niveau de compétence de l’équipe médicale militaire tunisienne dépêchée en Italie sur instructions du président de la République pour soutenir les efforts de lutte contre le Coronavirus dans ce pays.

Lors d’une visite effectuée, hier vendredi, par Alain Rizzi, secrétaire d’Etat régional italien, à cet établisement hospitalier, Trivelli a exprimé sa gratitude à la Tunisie pour ce ” geste d’humanité “. Cette visite qui s’est déroulée en présence du Consul général de Tunisie à Milan et d’un certain nombre de responsables italiens, a été l’occasion de prendre connaissance des conditions de travail de l’équipe médicale tunisienne affectée à ce centre hospitalier.

Lors de cette visite, Rizzi a réitéré les remerciements des autorités italiennes et de la région de la Lombardie au peuple tunisien et au président de la République tunisienne, Kais Said, pour “cette noble initiative qui illustre”, a-t-il dit, “la profondeur des relations de voisinage et de coopération entre les deux pays et peuples amis”.

Le complexe hospitalier de Brescia est le deuxième plus grand établissement hospitalier public en Italie avec une capacité d’accueil de plus de 1000 lits. Il constitue l’un des centres hospitaliers les plus importants dans la lutte contre le Coronavirus.

Une équipe médicale militaire tunisienne s’est rendue le 11 avril courant en Italie sur instructions du Chef de l’Etat pour soutenir les efforts du cadre médical de la province de la Lombardie, l’une des régions italiennes les plus touchées par ce fléau viral.