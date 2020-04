coronavirus : Antoine Griezmann va faire un don à l’hôpital de Mâcon

L’attaquant français du FC Barcelone, Antoine Griezmann, s’apprête à faire un don à l’hôpital de Mâcon, sa ville natale, dans le cadre de l’élan de solidarité contre la propagation de la pandémie de coronavirus, a rapporté samedi le Journal de Saône-et-Loire.

L’attaquant du FC Barcelone aurait répondu à la sollicitation du centre hospitalier de la ville bourguignonne qui se réjouit de cette décision, mais le montant de la contribution n’a pas été révélé.

“On a eu confirmation qu’on allait recevoir un don, après l’avoir sollicité par l’intermédiaire de sa famille. On est dans un territoire particulièrement touché par l’épidémie. On souhaite mettre en place un fonds de dotation pour des projets qui contribuent à l’amélioration des conditions de travail des personnels hospitalier et d’accueil des patients.

On sait qu’Antoine Griezmann est attaché au Mâconnais, alors on l’a sollicité pour participer et faire connaître l’initiative.”, a confirmé Estelle Lucas, la directrice adjointe de l’hôpital.