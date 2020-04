Coronavirus : Soutien du ministre de l’Enseignement supérieur aux étudiants subsahariens

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Slim Choura a recommande, vendredi, d’intervenir pour trouver une solution à la situation difficile de certains étudiants subsahariens, en ces circonstances exceptionnelles que traverse le pays face à la propagation du coronavirus.

Lors d’une réunion de travail avec le président et des membres du comité directeur de l’association des étudiants et stagiaires subsahariens en Tunisie, le ministre a affirmé le soutien qu’apporte la Tunisie à tous les étudiants étrangers de toutes les catégories et nationalités, surtout en cette période critique.

Le ministre a, à cette occasion, rappelé les grandes lignes des programmes mis en place par le département afin d’attirer plus d’étudiants étrangers et d’améliorer leurs conditions de séjour, soulignant qu’ils seront partenaires dans l’élaboration de la stratégie d’ouverture internationale du système de l’enseignement supérieur tunisien et de la recherche scientifique.