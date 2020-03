Covid-19 : un marathon couru sur un balcon à Dubaï

Collin Allin, 41 ans, et son épouse Hilda ont couru samedi un marathon sur le balcon de leur appartement à Dubaï, prévoyant de porter le projet à une plus grande échelle pour aider les gens à combattre la déprime liée au nouveau coronavirus.

En effectuant un parcours de 42,2 km en 5 heures, 9 minutes et 39 secondes (2.100 allers-retours), sur un balcon d’une vingtaine de mètres de long, le couple sud-africain a réalisé une prouesse remarquable dans ces temps difficiles.

“Nous l’avons fait”, a déclaré Collin sur les réseaux sociaux sous le hashtag #balconymarathon”, en félicitant son épouse pour son tout premier marathon et en remerciant les gens pour leurs encouragements et leur soutien.

Geena (10 ans), la jeune fille du couple a également joué un rôle directeur dans cette réalisation, en installant des panneaux de signalisation “départ” et “demi-tour” ainsi qu’en fournissant eau et collations ainsi qu’une musique inspirante aux parents.

Des initiatives similaires ont été également lancées par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui ont été filmées en train de courir un marathon chez eux, ou en train de faire du sport depuis leurs balcons.

Une “course plus importante, plus globale et plus inclusive” sera prévue par Collin pour permettre aux personnes qui se sentent enfermées et souhaitent se dégourdir les jambes.

Face à la pandémie du nouveau coronavirus, les Emirats Arabes Unis ont imposé des restrictions nocturnes sur les déplacements, sauf pour les employés des secteurs essentiels, en vue de permettre des opérations de nettoyage et de désinfection.