Italie (Coronavirus) : “Aucun joueur de Milan n’a été testé positif”

L’ancien défenseur international italien et actuel directeur technique de l’AC Milan (Serie A italienne de football), Paolo Maldini, contaminé par le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué qu’aucun joueur du club lombard n’avait été testé positif.

Il a rassuré quant à l’état de santé des joueurs de l’équipe première de Milan, où évolue le milieu international algérien Ismaël Bennacer : “Je ne les vois pas depuis quatorze jours, (mais) aucun d’eux n’est positif”. Maldini a raconté son expérience dans un entretien accordé au quotidien Corriere della Sera :

“Comme tous les athlètes, je connais mon corps. Les douleurs sont

particulièrement fortes, on sent comme un resserrement à la poitrine. C’est

un virus nouveau, le physique lutte contre un ennemi qu’il ne connaît pas.

J’ai eu les premiers symptômes le 5 mars, douleurs aux articulations et aux

muscles, 38,5 de fièvre, je n’ai fait le test que mardi dernier et le

verdict de la positivité est arrivé deux jours plus tard. Idem pour mon

fils Daniel (attaquant du Milan), qui vit à la maison, qui a eu une forme

plus faible”.

Le Covid-19 est en train de faire des ravages en Italie. Plus de 60.000 Italiens ont été contaminés, alors que le dernier bilan établi lundi soir fait état de 6.077 morts depuis le début de la pandémie.

“Ma femme a eu une grippe très longue, très étrange, elle est restée trois

semaines alitée. Et vers mi-février, notre premier fils, Christian, qui vit

aussi avec nous, a eu une sale grippe, c’est peut-être celui qui a le plus

souffert. Eux ont été négatifs au test du Covid-19, mais je suis convaincu

qu’ils l’ont eu aussi”, a-t-il ajouté.

Maldini a tiré les conclusions de cette expérience familiale : “On a

essayé de maintenir les distances, on dort chacun dans notre chambre, mais

on déjeune et dîne tous ensemble. Avant, c’était le moment où chacun devait

filer, pour le travail ou un entraînement. Cette expérience nous a réunis”,

a conclu l’ancien N.3 du club lombard.