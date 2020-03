Coronavirus : Emmanuel Adebayor placé en quarantaine

La superstar togolaise de football Emmanuel Adebayor, qui a débarqué dimanche soir à Cotonou (Bénin), a été placée en quarantaine, a rapporté la télévision nationale béninoise.

L’ancien attaquant d’Arsenal est rentré du Paraguay où le championnat est à l’arrêt à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Adebayor demeurera sur le sol béninois durant les quatorze jours à venir. Au cas où il ne présenterait aucun symptôme, il pourrait alors regagner sa terre natale, précise la chaîne locale.

“Je ne suis pas Béninois, mais j’adore le Bénin. J’ai beaucoup d’amis béninois. Mais là on parle de la santé, c’est ce que nous avons de plus important. La quarantaine à Cotonou, c’est comme à Lomé. Je me sens comme un Béninois, donc ça me va, ça ne me dérange pas du tout”, a déclaré l’ex-buteur du Real Madrid et de Manchester City.

Agé de 36 ans, le footballeur togolais s’est engagé en janvier dernier avec le club paraguayen de l’Olimpia en provenance de Kayserispor (Turquie) où il avait résilié son contrat.