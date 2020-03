Le gouverneur de Sfax : tout mettre en œuvre pour l’application des mesures de confinement total

Le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati a indiqué que le conseil régional de sécurité se réunit cet après-midi au siège du gouvernorat, en présence des responsables régionaux représentant notamment le corps sécuritaire, la santé et le secteur du commerce.

Le but étant, a-t-il déclaré à l’agence TAP, de tout mettre en œuvre pour l’application des mesures de confinement total décidé par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Il s’agit également de prévenir les dysfonctionnements possibles en ce qui concerne l’application des dispositions du confinement, a-t-il ajouté.

Le conseil régional de sécurité aura à examiner l’organisation des opérations d’approvisionnement en produits de base et la situation sanitaire à la lumière de l’évolution de l’épidémie, sachant que le gouvernorat de Sfax a enregistré 4 cas de personnes confirmées positives au Covid-19.

Le gouverneur de Sfax a souligné que l’accent sera mis sur la nécessité de prendre des mesures drastiques pour imposer le respect des règles de confinement total annoncées par le gouvernement.

Des sources médicales ont exprimé à l’agence TAP, leur préoccupation face à la présence massive de citoyens qui continuent de circuler dans les rues.

Pour ce qui concerne l’élan de solidarité manifesté par la société civile ces derniers temps au niveau des campagnes de désinfection et d’appui aux établissements sanitaires, le gouverneur a souligné l’importance de telles initiatives. D’après lui, il va falloir coordonner ces actions de solidarité avec les municipalités et les structures des ministères de la Santé et des Affaires sociales tout en se conformant aux règles et en faisant preuve de transparence.