L’Etoile du Sahel se sépare de Kaies Zaouaghi, le duo Naoufel Chebil et Imed Ben Younes à la barre technique

L’Etoile Sportive du Sahel a annoncé luudi soir sur son site internet officiel, la séparation à l’amiable avec l’entraineur Kaies Zouaghi après l’élimination de l’équipe, dimanche en huitème de finale de la Coupe de Tunisie de football devant l’ES Metlaoui.

Le duo Naoufel Chebil et Imed Ben Younes sera à la barre technique soutenu par Mohamed Dhib, précise le club.

L’Etoile ajoute par ailleurs que le staff technique convoquera les joueurs sous contrat professionel avec l’équipe première qui seront répartis en deux groupes. Le premier comprendra les titulaires et le deuxième groupe, les joueurs non convoqués et ceux de retour de blessure, précise la même source.

Le club de la perle du Sahel rappelle-t-on avait engagé Kaies Zouaghi le 18 février dernier en remplacement de l’espagnol Juan Carlos Garrido.

Le techicien tunisien a échoué à qualifier l’équipe en demi-finale de la ligue des champions d’Afrique après l’élimination devant les marocains du Widad Casablanca (0-2 à l’aller à Casablanca et victoire 1-0 à Radès), en plus de la défaite en huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie sur le terrain de l’ES Metlaoui aux tirs au but 4-1 (2-2 au terme du temps, réglementaire et des prolongations).