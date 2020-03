Covid-19 : L’INPDP appelle au respect des données personnelles

L’Instance Nationale de Protection des Données Personnes (INPDP) rappelle que les informations qui circulent par différents moyens de communication et à travers les médias, bien qu’elles soient très importantes pour prévenir la propagation de l’épidémie et limiter sa propagation, elles demeurent principalement des données personnelles, liées à la santé des personnes et sont donc des données sensibles soumises à des normes strictes de protection.

Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour porter atteinte aux personnes ou les diffamer. L’Instance indique que le ministère de la santé et le corps médical sont seuls habilités à fournir des informations dans le cadre de ce qui est autorisé par la loi sur la situation épidémiologique et les précautions requises.

Dans une déclaration lundi sur sa page Facebook, l’instance informe, par ailleurs, le public qu’à cause de la pandémie de Coronavirus et conformément au principe de précaution, il a été décidé jusqu’au 4 avril 2020 de suspendre tout contact direct avec les citoyens et les citoyennes et de les limiter aux moyens de communication.

Les plaintes et les dossiers continueront à être reçus par les services de l’INPDP à travers le Fax (71 799 823), le courrier électronique de l’instance (inpdp@inpdp.tn) ou sa page facebook en encore par poste (BP. 525 Tunis Belvédère).

Les personnes devront faire une copie de leur plainte ou dossier à remettre à l’instance soit avec un scanner soit avec leur téléphone portable et joindre les photos à leur envoi. L’Instance retournera un accusé de réception à travers le même canal.

Les demandes d’’information devront se faire à travers les numéros de téléphone suivants : 71 799 853 et 71 799 711.