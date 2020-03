Coronavirus : Le ministère de la Justice prend de nouvelles mesures préventives en milieu carcéral

Le ministère de la justice a annoncé une série de mesures pour prévenir la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. Il s’agit, en premier lieu, de la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des visites mettant en contact direct les détenus et les visiteurs.

Ces mesures interviennent dans le cadre de la préservation de la santé des cadres et agents des prisons et de la rééducation, indique un communiqué publié, lundi, par le département de la justice.

Le ministère a également annoncé avoir réduit le nombre des visites avec séparation à une seule visite par semaine.

Les opérations de stérilisation de tous les espaces de détention et les moyens de transport des détenus ont été intensifiées, lit-on dans le même communiqué.

Le ministère a souligné la nécessité de prendre les précautions nécessaires et de garantir les conditions de sécurité aux agents exerçant dans les unités pénitentiaires.

Il a également rappelé la nécessité de respecter toutes les mesures déjà approuvées et invité les cadres et les agents à sensibiliser les détenus sur le coronavirus et le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Mercredi dernier, la direction générale des Prisons et de la Rééducation a annoncé l’acquisition d’appareils numériques de mesure de la température à distance.

et la fourniture de matériels de nettoyage et de stérilisation de tous les espaces et équipements carcéraux ainsi que les moyens de transport mis à la disposition de la direction.

Le temps de réception des couffins par les prisonniers est réduit et des espaces d’isolement sanitaire ont été aménagés pour la surveiller d’éventuels symptômes de contamination chez les nouveaux détenus.