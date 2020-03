Coronavirus : Toutes Les compagnies aériennes opérant sur la destination française doivent accélérer l’évacuation des Tunisiens et Français

Le ministère du Transport et de la logistique a invité dimanche, toutes les compagnies de transport aérien opérant sur la destination française, de et vers les aéroports tunisiens à accélérer l’évacuation des voyageurs tunisiens et français, en appliquant les mésures suivantes:

1-Concernant les vols d’évacuation :

/S’agissant des vols depuis les aéroports tunisiens (Tunis, Djerba, Monastir), la priorité sera accordée aux voyageurs résidents en France et actuellement présents en Tunisie.

/Pour les vols depuis les aéroports français (Paris, Marseille, Lyon, Nantes : la priorité est accordée aux voyageurs résidents en Tunisie et présents actuellement en France.

/Les voyageurs concernés sont appelés à présenter les documents justificatifs de leurs lieux de résidence lors de l’enregistrement.

Les compagnies de transport tunisiennes et françaises (Tunisair, Nouvel Air, Air France France Transavia), procèdent dans les plus brefs délais, à la détermination de la liste des voyageurs concernés et au dépot des programmes de vols, pour approbation par la Direction générale de l’Aviation civile, sachant qu’un tarif unique sera adopté par toutes les compagnies, pour les voyageurs concernés par les vols d’évacuation et non porteurs de billets de retour.

Les voyageurs concernés sont invités à contacter et à coordonner le plutôt possible avec les transporteurs aériens.

La compagnie nationale Tunisair lance à partir de ce dimanche 15 mars, deux vols d’évacuation, le premier à partir de l’aéroport international de Djerba Zarzis et le deuxième depuis l’Aéroport international Monastir-Habib Bourguiba, et cet en direction de l’aéroport Paris-Orley. Les autres transporteurs aériens entameront des vols d’évacuation à partir du lundi 16 mars 2020.

2-Concernant les voyageurs en possession des billets de retour:

/les compagnies de transport aérien sont appelés à inviter dans l’immédiat les voyageurs concernés, à les contacter dans les plus brefs délais, pour les transporter soit en vols réguliers autorisés ou des vols de raptriement, après le parachèvement de l’évacuation des voyageurs résidents soit en France ou en Tunisie vers leurs pays natals.

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’application des décisions gouvernementales relatives à la prévention contre l’épidémie de ” coronavirus “, lit-on dans le communiqué.