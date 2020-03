Foot : la Fifa va collaborer avec l’OMS pour lutter contre le coronavirus

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros

Adhanom Ghebreyesus ont abordé lors d’une rencontre à Genève la façon dont le football pouvait aider l’OMS à répondre à la pandémie de coronavirus (COVID-19) et sur les mesures que les instances dirigeantes sportives et les administrations pouvaient être amenées à prendre dans certaines situations, a indiqué vendredi l’instance.

“Les instances dirigeantes sportives et les décideurs doivent garder à l’esprit que la santé passe avant tout”, ont déclaré MM. Infantino et Tedros dans un communiqué commun. “Tous les organismes sportifs doivent se tenir prêts à suivre les recommandations nationales, en fonction d’une évaluation des risques, pour organiser leurs compétitions dans des

conditions optimales ou à prendre d’autres mesures pour protéger la santé des supporters, des joueurs, des entraîneurs et des communautés.”

L’OMS et la FIFA, en collaboration avec d’autres personnalités importantes du monde du football, vont lancer une campagne de sensibilisation et diverses initiatives afin que chacun puisse recevoir des conseils pour protéger et promouvoir la santé, individuellement et collectivement.

En 2019, l’OMS et la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, ont validé le principe d’une collaboration de quatre ans pour encourager des modes de vie sain à travers la pratique du football, partout dans le monde.

Plusieurs compétitions nationales et internationales ont été suspendues ou reportées à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19).