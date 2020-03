Covid-19 : la Tunisie reconnaissante de l’aide chinoise

La présidence de la République a exprimé, samedi, sa reconnaissance envers la République de Chine pour avoir son initiative de fournir à la Tunisie du matériel et des équipements médicaux pour lui permettre de lutter contre le Covid-19 et de renforcer les mesures préventives visant à limiter sa propagation.

Dans un communiqué dont copie est parvenue à l’agence TAP, la présidence de la République a indiqué que la Chine a affiché sa prédisposition à envoyer une équipe médicale en Tunisie et de lui fournir des équipements de protection individuelle (bavettes, produits et gels désinfectants), et ce, dans le cadre de la lutte et la prévention du coronavirus.

Par ailleurs, la présidence de la République a appelé l’ensemble des citoyens à se conformer aux directives émises pour contribuer à endiguer ce virus.