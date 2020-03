Covid-19 : Qalb Tounès reporte toutes ses activités

Qalb Tounès a décidé le report, à une date ultérieure, de toutes ses activités programmées pour les jours qui viennent u compris son conseil national et les journées parlementaires du parti.

Une décision qui vient en application des mesures préventives du Covid-19 prises au niveau national et le risque de la propagation du virus.

Dans une déclaration vendredi, Qalb Tounès appelle à l’importance de prendre toutes les dispositions et de soutenir les efforts des autorités régionales et locales dans la sensibilisation des citoyens.

Le parti appelle gouvernement et autorités compétences à mobiliser tous les moyens de l’Etat et à prendre les mesures nécessaires, exceptionnelles et urgentes qui s’imposent pour maitriser la propagation du virus.

Qalb Tounès estime que la lutte contre le Covid-19 commande une mobilisation collective rigoureuse et une discipline civique et responsable. Le parti dit compter sur le bon sens des Tunisiens, leur solidarité et leur patriotisme.