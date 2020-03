Tunisie : Report des missions et stages à l’étranger en prévention contre le Coronavirus

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi dans un communiqué, le report des missions et des stages de formation à l’étranger pour tous les étudiants, professeurs, chercheurs et fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, jusqu’à nouvel ordre, en prévention contre la propagation du Coronavirus.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que, dans des cas extrêmes, les personnes concernées sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du département de l’Enseignement supérieur, soulignant que tous les revenants des zones touchées sont systématiquement mis en quarantaine, conformément aux instructions du ministère de la Santé.

Il est à noter que le ministère de la Santé a confirmé, hier dimanche, la détection d’un deuxième cas de contamination par le Coronavirus, chez un Tunisien âgé de 65 ans revenant d’Italie, notant qu’un certain nombre de personnes réparties sur plusieurs régions continuent à être soumis à l’auto-isolation, jusqu’à ce que leur infection par le virus, soit infirmée ou confirmée.